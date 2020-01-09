Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket düştü - Son Dakika

İran-ABD gerilimi sonrası ABD'nin Irak'ta bulunan bir askeri üssü daha hedef alındı. Irak'ın Selahattin eyaletinin Duceyil kasabasında, Amerikan askerlerinin olduğu Balad askeri üssünün yakınına roket atıldı. Saldırı sonrası polis kaynaklarından alınan bilgiye göre ölü ve yaralı olmadığı ifade edildi.