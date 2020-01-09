Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket düştü - Son Dakika

Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket düştü

15 dakika önce

Son dakika: Irak'ın Selahattin Eyaleti'nin Duceyil kasabasında Amerikan askerlerinin bulunduğu Balad askeri üssünün yakınına roket düştü.

Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket düştü, System.String[]

İran-ABD gerilimi sonrası ABD'nin Irak'ta bulunan bir askeri üssü daha hedef alındı. Irak'ın Selahattin eyaletinin Duceyil kasabasında, Amerikan askerlerinin olduğu Balad askeri üssünün yakınına roket atıldı. Saldırı sonrası polis kaynaklarından alınan bilgiye göre ölü ve yaralı olmadığı ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:46 
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