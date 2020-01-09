Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket düştü - Son Dakika

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Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket düştü
15 dakika önce
Son dakika: Irak'ın Selahattin Eyaleti'nin Duceyil kasabasında Amerikan askerlerinin bulunduğu Balad askeri üssünün yakınına roket düştü.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:46
İran-ABD gerilimi sonrası ABD'nin Irak'ta bulunan bir askeri üssü daha hedef alındı. Irak'ın Selahattin eyaletinin Duceyil kasabasında, Amerikan askerlerinin olduğu Balad askeri üssünün yakınına roket atıldı. Saldırı sonrası polis kaynaklarından alınan bilgiye göre ölü ve yaralı olmadığı ifade edildi.
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