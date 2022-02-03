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Son dakika! ABD askerlerinin İdlib'te düzenlediği operasyonda 9 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika! ABD askerlerinin İdlib'te düzenlediği operasyonda 9 kişi öldü

03.02.2022 10:02
Son dakika! ABD askerlerinin İdlib'te düzenlediği operasyonda 9 kişi öldü

Son dakika haber... ABD askerlerinin İdlib'te düzenlediği operasyonda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

ABD askerlerinin İdlib'te düzenlediği operasyonda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bir F-16 savaş uçağı ve bir helikopter desteğiyle gerçekleştirdiği operasyon TSİ 00.30 sularında başladı.

AA'ya konuşan ve isminin belirtilmesini istemeyen bir köy sakini, "00.30 sularında dışardan bir ses geliyordu, tufan oluyor zannettim. Dışarı çıkıp baktığımda helikopterler yukarıda dolaşıyor, helikopterden birisi megafonla sesleniyordu." ifadelerini kullandı.

ABD askerlerinin bir süre "teslim ol" çağrıları yaptığını belirten köy sakini, "Sanırım bir aracın yardım için geldiğini düşündüler ve ateş açmaya başladılar. Çevredeki evler de zarar gördü." dedi.

Enkazda çalışma yapan Sivil Savunma ekipleri, baskında aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 9 kişinin öldüğünü bildirdi.

AA ekibi, olayın ardından baskının gerçekleştiği yeri görüntüledi.

Çekimlerde, baskın sırasında atılan bombalarla evin bazı duvar ve tavanlarının çöktüğü, mutfak kısmının yandığı, tüm eşyaların tahrip olduğu ve yerlerdeki kan izleri görülüyor.

Görüntülerde, Amerikan askerlerinin kullandığı mühimmatların artıkları da fark ediliyor.

Bölgedeki kaynaklar, ABD askerlerinin hedefinde terör örgütü DEAŞ'ın en çok aranan elebaşlarından biri olabileceği üzerinde duruyor.

ABD, Ekim 2019'da İdlib'te benzer bir operasyonla, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.

ABD operasyon yaptığını doğruladı ama isim vermedi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada, operasyonun başarılı olduğunu söyledi.

Kirby, Amerikan tarafından can kaybının olmadığı ve daha fazla bilgi mevcut olduğunda paylaşılacağını belirtti.

Sözcü, hedefteki isim ya da gruba dair herhangi bir ayrıntı vermekten kaçındı.

Son dakika! ABD askerlerinin İdlib'te düzenlediği operasyonda 9 kişi öldü
Son dakika! ABD askerlerinin İdlib'te düzenlediği operasyonda 9 kişi öldü
Son dakika! ABD askerlerinin İdlib'te düzenlediği operasyonda 9 kişi öldü
Son dakika! ABD askerlerinin İdlib'te düzenlediği operasyonda 9 kişi öldü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! ABD askerlerinin İdlib'te düzenlediği operasyonda 9 kişi öldü - Son Dakika


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