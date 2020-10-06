Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ı Tokyo'da kabul etti. Dörtlü, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi hedefi kapsamında işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldı.

Bölgesel bir stratejik işbirliği olarak bilinen Dörtlü Güvenlik Diyaloğu'nu (QUAD) oluşturan Japonya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Avustralya ve Hindistan temsilcileri, Japonya'da bir araya geldi. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ı bugün başkent Tokyo'da kabul ettiği bildirildi. Toplantının ardından Japonya hükümetinden yapılan açıklamada görüşmede bölgesel meselelerin ele alındığı ifade edilirken, dörtlünün Çin'in bölgede artan faaliyetlerine karşı özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi hedefi kapsamında işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldığı bildirildi. Dört büyük Hint-Pasifik demokrasisinin, bölgenin barış ve istikrarını sağlamak için koordinasyon sözü verdiği kaydedildi.

Suga'dan işbirliği vurgusu

Toplantıda, özgür ve açık bir Hint-Pasifik hedefinin bölgenin barış ve refahı için uluslararası toplum tarafından geniş çapta kabul gördüğünü belirten Suga, bu konudaki işbirliği politikasını sürdüreceklerini belirtti. Dünyanın çeşitli sorunlarla yüz yüze olduğunu kaydeden Suga, "İşte tam da bu yüzden vizyonumuzu paylaşan mümkün olduğunca çok ülkeyle koordinasyonumuzu daha da derinleştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İkili görüşme

Ayrıca Suga ve Pompeo'nun ikili özel bir görüşme daha gerçekleştirdikleri açıklanırken, bu görüşmede Kuzey Kore konusu başta olmak üzere ikili bölgesel meselelerin ele alındığı öğrenildi. Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorununun çözümü hakkında işbirliği yapma konusunda mutabık kaldığı kaydedilen Suga ve Pompeo'nun 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın gerçekleştirilmesi konusunda işbirliği kararlığını da yineledikleri bildirildi.

Pompeo ve Motegi zirvesi

Pompeo, günün erken saatlerinde ise Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile bir araya geldi. Japonya-ABD ittifakının önemini bir kez daha teyit ettikleri öğrenilen ikilinin Çin'in Doğu ve Güney Çin denizlerinde artan faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Motegi'nin, Tokyo'nun siber güvenlik alanında da ABD ile işbirliği yapmak istediğini ifade ettiği öğrenilirken, Motegi ve Pompeo'nun korona virüs aşısının geliştirilmesi ve aşıya adil erişim konusunda işbirliği kararlılığını da yineledikleri ifade edildi.

Hedef istikrar ve barış

Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe döneminde sıkça gündeme gelen ve bölgede hukukun üstünlüğü, güvenli ticaret ve seyahat ile anlaşmazlıkların barışçıl çözümü dahil bir dizi hedefi içeren özgür ve açık bir Hint-Pasifik vizyonu, diğer ülkelerle işbirliği içinde bölgede barış ve istikrarı hakim kılma hedefi güdüyor. ABD ve Japonya'nın, Çin'in bölgede artan ağırlığı karşısında söz konusu vizyon çerçevesinde birleştikleri biliniyor. - TOKYO