Son Dakika! ABD Başkan adayı Joe Biden: Seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ABD seçimlerinde son saatlere yaklaşıldı. Gelen son verilere göre başa baş giden seçimlerde Biden 223, Trump ise 212 delegeye ulaştı. İkili art arda Twitter hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Trump yaptığı açıklamada büyük bir zafer kazandıklarını vurguladı ve "Bu gece bir açıklama yapacağım. Çok iyiyiz ama seçimi çalmaya çalışıyorlar. Bunu yapmalarına asla izin vermeyeceğiz. Anketler kapandıktan sonra oy kullanılamaz!" dedi. Trump bu açıklamanın hemen ardından sansür yerken Biden da bir açıklamada bulundu.

Biden yaptığı açıklamada, "Nerede olduğumuz konusunda iyi hissediyoruz. Bu seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz" dedi.

"SEÇİMİ KAZANMA YOLUNDA OLDUĞUMUZA İNANIYORUZ"

Öte yandan canlı yayında da açıklamada bulunan Biden, "Çoktan Arizona'yı kazandığımızı düşünüyorum. Bunu hiç beklemiyorduk. Çok iyi hissediyoruz. Oyları saymak uzun sürecek ancak Pennsylvania'yı da kazanacağız. Seçimin sonuçlarını yarın sabaha kadar öğrenemeyiz. Bu karar Amerikan halkının kararıdır. Ama çok iyi hissediyorum" dedi.