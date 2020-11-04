Son Dakika! ABD Başkan adayı Joe Biden: Seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz - Son Dakika

Son Dakika! ABD Başkan adayı Joe Biden: Seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz

04.11.2020 09:04

Son dakika! ABD Başkanlık seçimleri son saatlerine girerken 2 başkan adayı art arda açıklamalarda bulundu. Trump, büyük bir zafer kazandık dedikten dakikalar sonra Twitter tarafından sansürlendi. Bu gelişmenin ardından paylaşımda bulunan Biden ise, "Seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ABD seçimlerinde son saatlere yaklaşıldı. Gelen son verilere göre başa baş giden seçimlerde Biden 223, Trump ise 212 delegeye ulaştı. İkili art arda Twitter hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Trump yaptığı açıklamada büyük bir zafer kazandıklarını vurguladı ve "Bu gece bir açıklama yapacağım. Çok iyiyiz ama seçimi çalmaya çalışıyorlar. Bunu yapmalarına asla izin vermeyeceğiz. Anketler kapandıktan sonra oy kullanılamaz!" dedi. Trump bu açıklamanın hemen ardından sansür yerken Biden da bir açıklamada bulundu.

Biden yaptığı açıklamada, "Nerede olduğumuz konusunda iyi hissediyoruz. Bu seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz" dedi.

"SEÇİMİ KAZANMA YOLUNDA OLDUĞUMUZA İNANIYORUZ"

Öte yandan canlı yayında da açıklamada bulunan Biden, "Çoktan Arizona'yı kazandığımızı düşünüyorum. Bunu hiç beklemiyorduk. Çok iyi hissediyoruz. Oyları saymak uzun sürecek ancak Pennsylvania'yı da kazanacağız. Seçimin sonuçlarını yarın sabaha kadar öğrenemeyiz. Bu karar Amerikan halkının kararıdır. Ama çok iyi hissediyorum" dedi.

Son Dakika! ABD Başkan adayı Joe Biden: Seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz

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Son Dakika Dünya Son Dakika! ABD Başkan adayı Joe Biden: Seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz - Son Dakika Dünya


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