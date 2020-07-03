Son dakika... ABD Başkan Yardımcısı Pence'in Arizona ziyaretinin iptal edilmesinin nedeni ortaya çıktı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in geçtiğimiz günlerde iptal edilen Arizona ziyaretinin nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre, gizli serviste Pence'i korumakla görevli çalışanlardan birinde koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesi sonucu ziyaret iptal edildiği öğrenildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dün gitmesi beklenen Arizona ziyareti geçtiğimiz günlerde iptal edildi. ABD medyasının iddiasına göre, gizli serviste Pence'i korumakla görevli çalışanlardan birinde koronavirüs tespit edilmesi üzerine ziyaretin iptal edildiği belirtildi. Pence, geçtiğimiz Salı günü gerçekleştirmesi gereken ziyareti, söz konusu olay nedeniyle bir gün erteledi.

ARIZONA'DA SON DURUM

Başkan Yardımcısı Pence'in ilk planlanan ziyaret gününde, Arizona eyaleti genelinde 4 bin 878 vaka tespit edilmişti. Eyalette toplamda 87 bin 425 vaka tespit edildi ve 1632 kişi yaşamını yitirdi.