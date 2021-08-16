Son Dakika: Biden, Afganistan'la ilgili eleştirilere yanıt verdi: Afgan liderler ülkeden kaçtı, ordu savaşmayı denemedi bile
16.08.2021 23:06
Son dakika: Afganistan'ın Taliban'ın kontrolüne geçmesi sonrası yaşanan olaylara seyirci kalmakla eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden, tepkilere yanıt verdi. Afganistan'dan asker çekme kararını veren Biden, pişman olmadığını belirterek, "Afgan liderler ülkeden kaçtı, ordu savaşmayı denemedi bile" dedi.
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16.08.2021 23:18:35. #1.12#
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