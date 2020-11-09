Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldı - Son Dakika

Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldı

09.11.2020 21:01

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump, arasının açık olduğu Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine Twitter üzerinden son verdiğini açıkladı. Trump, Esper'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken yerine vekaleten Christopher C. Miller'ın getirildiğini açıkladı.

3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini Demokratik Partili rakibi Joe Biden'a kaybeden ABD Başkanı Donald Trump, aralarının iyi olmadığı Mark Esper'i kovdu. Trump'ın bu duyuruyu Twitter üzerinden yapması dikkat çekti.

Trump, Esper'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken yerine vekaleten Christopher C. Miller'ın getirildiğini açıkladı.

"İŞİNE SON VERİLDİ"

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü sayın Miller'ın şu andan itibaren Savunma Bakanlığına vekaleten atandığını duyurmaktan memnuniyet duyarım." ifadesini kullandı. Miller'ın iyi iş çıkaracağına inandığını belirten Trump, "Mark Esper'in işine son verildi. Kendisine yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldı

İSTİFA MEKTUBU HAZIRLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ile aralarının iyi olmadığı ve seçimden sonra görevden alınmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Bakan Esper'in istifa etmek üzere mektup hazırladığı ileri sürülmüştü.

Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldı

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Son Dakika Dünya Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldı - Son Dakika Dünya


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