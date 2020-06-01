Son dakika... ABD Başkanı Trump asker ve Ulusal Muhafız güçlerini devreye sokuyor - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, artan protestolar ve şiddet olayları nedeniyle tüm ülkede asker ve Ulusal Muhafız güçlerinin devreye sokulacağını açıkladı.



ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinde siyahi George Floyd'un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar etkisini arttırarak devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Savunma Bakanı Mark Esper, Genelkurmay Başkanı Mark A. Milley ve Adalet Bakanı William Barr ile artan protestolar hakkında bugün bir görüşme yaptı. Trump, yaptığı açıklamada ülkede yapılan protestolarda şiddet olaylarının artması nedeni ile asker ve Ulusal Muhafız güçlerini tüm ülkede devreye sokmayı planladığını duyurdu. Trump, sokaklarda yeniden düzeni sağlamak amacıyla ülke genelinde Ulusal Muhafızlar, yerel polisler ve askeri güçlerin konuşlandırılacağını ifade etti.



Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ise, eyalet ve belediye başkanları ile birlikte şiddet eylemlerini durdurmak için özel bir yapı oluşturulacağını duyurdu. - WASHINGTON