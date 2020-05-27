Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti - Son Dakika

Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti

Son dakika: ABD Başkanı Trump, attığı tweetlere teyit uyarısı konulmasına çok sinirlendi ve "Cumhuriyetçiler sosyal medya platformlarının muhafazakâr sesleri tamamen susturduğunu hissediyor. Bunun bir kez daha olmasına izin vermemek adına onları güçlü bir şekilde düzenleyeceğiz veya kapatacağız" paylaşımında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerle ilgili yanlış bilgi içeren bir paylaşımına Twitter'dan uyarı gelmesi üzerine sosyal medya şirketlerini kapatma tehdidinde bulundu. Trump, sosyal medya platformlarına düzenleme getirileceğini veya bazılarının kapatılacağını söyledi.

"DÜZENLEYECEĞİZ VEYA KAPATACAĞIZ"

Trump, Twitter'a tepki göstererek Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetçiler Sosyal Medya Platformlarının muhafazakâr sesleri tamamen susturduğunu hissediyor. Bunun bir kez daha olmasına izin vermemek adına onları güçlü bir şekilde düzenleyeceğiz veya kapatacağız.

"EN ÇOK HİLE YAPAN KAZANIR"

Ne yapmaya çalıştıklarını ve başaramadıklarını 2016'da gördük. Bunun daha sofistike bir versiyonunun gerçekleşmesine izin veremeyiz. Tıpkı geniş çapta posta yoluyla verilecek oyların ülkemizde gerçekleşmesine izin veremeyeceğimiz gibi. Posta yoluyla oylama her türlü hile, düzenbazlık ve hırsızlık için uygun olacak. En çok hile yapan kazanır. Sosyal medya, sen de aynı şekilde. Kendini toparla, şimdi!" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Twitter, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 03:11 

Son Dakika Dünya Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti - Son Dakika Dünya

Son Dakika

ABD'de "siyahi ırkçılık" bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı ABD ayakta! Polisin bir vatandaşı boğarak öldürmesi, halkı sokaklara döktü Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı Koronavirüsün bulaştırıcılığı ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yeni araştırmada 11 gün detayı dikkat çekti 'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü "Kumarhaneler Kralı" Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı         
15:10
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun? George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?         
15:09
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı         
14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine hakaret eden 4 CHP'li hakkında suç duyurusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine hakaret eden 4 CHP'li hakkında suç duyurusu         
14:40
"Kovboy Muhtar" Tuğba Somkaya'nın atını vurdular         
14:32
Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım         
14:15
Survivor'da yaşadığı aşk sona eren Mauro Icardi'nin kardeşi Ivana Icardi, bir başka yarışmacıyla ilişkiye girdi Survivor'da yaşadığı aşk sona eren Mauro Icardi'nin kardeşi Ivana Icardi, bir başka yarışmacıyla ilişkiye girdi         
14:15
Tanju Çolak: Mert Hakan G.Saray'la sözleşme imzalamadıysa, Fenerbahçe'ye transferi daha yakın Tanju Çolak: Mert Hakan G.Saray'la sözleşme imzalamadıysa, Fenerbahçe'ye transferi daha yakın         
14:08
Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti         
13:48
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı         
13:36
Vatandaş endişeli! Çalışanı koronadan ölen market, karantinaya alındı Vatandaş endişeli! Çalışanı koronadan ölen market, karantinaya alındı         
13:21
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi         
13:17
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı         
13:13
Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı         
13:08
ABD'de ABD'de "siyahi ırkçılık" bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor         
12:58
Babası tarafından öldürülen Down sendromlu kız çocuğunun cansız bedenini sıçanlar yedi Babası tarafından öldürülen Down sendromlu kız çocuğunun cansız bedenini sıçanlar yedi         
12:54
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak         
12:51
Madde bağımlısı koca, dövdüğü karısını kurtarmaya gelen babası ve ağabeyini bıçakladı Madde bağımlısı koca, dövdüğü karısını kurtarmaya gelen babası ve ağabeyini bıçakladı         
12:49
İç savaştan kaçan çocuklar, sulama kanalında ölümüne serinliyor İç savaştan kaçan çocuklar, sulama kanalında ölümüne serinliyor         
12:45
Bir zamanlar balık tutulan, kurbağa sesleri gelen Riva deresinin son hali yürek burktu Bir zamanlar balık tutulan, kurbağa sesleri gelen Riva deresinin son hali yürek burktu         
12:34
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi         
12:27
Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı         
12:19
Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için uzaktan tezahürat uygulaması başlıyor Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için uzaktan tezahürat uygulaması başlıyor         
12:12
TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi! Pozitif vaka çıkan takıma ve rakibine test yapılacak TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi! Pozitif vaka çıkan takıma ve rakibine test yapılacak         
12:11
23 yaşındaki futbolcu Christian Mbulu, evinde ölü bulundu 23 yaşındaki futbolcu Christian Mbulu, evinde ölü bulundu         
12:11
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?         
12:09
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu         
11:57
İngiliz oyuncu Chloe Ferry, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi İngiliz oyuncu Chloe Ferry, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi         
11:56
Ne yağmur dinlediler ne korona! AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu Ne yağmur dinlediler ne korona! AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu         
11:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2020 15:31:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]