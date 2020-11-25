Son dakika: ABD Başkanı Trump Biden'ın ekibinin istihbarat brifingi almasını onayladı - Son Dakika

Son dakika: ABD Başkanı Trump Biden'ın ekibinin istihbarat brifingi almasını onayladı

25.11.2020 00:53
Son dakika: ABD Başkanı Trump Biden'ın ekibinin istihbarat brifingi almasını onayladı, System.String[]

Son dakika habere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın ekibinin günlük istihbarat brifingi alması için onay verdiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın ekibinin günlük istihbarat brifingi alması için onay verdiği bildirildi.

Amerikan basınına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın ülkenin yeni başkanı seçilen Biden'ın ekibinin günlük istihbarat brifingleri alması için gerekli onayı verdiğini ve ilk brifingin bugün verildiğini aktardı.

Ülke kamuoyunda Donald Trump'ın bu adımı, "Trump seçim sonuçlarını kabullenmeye bir adım daha yaklaştı" şeklinde yorumlandı.

Trump yönetimi, 3 Kasım'da yapılan ABD Başkanlık seçimlerinden galip çıkan Joe Biden ve ekibinin geçiş sürecini geciktirmekle suçlanıyordu.

Trump, dün, ülkenin 46'ncı Başkanı seçilen Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla ilgili kuruma tavsiyede bulunduğunu bildirmişti.

Genel Hizmetler İdaresi (GSA) Başkanı Emily Murphy de Joe Biden'a geçiş sürecine başlayabileceklerine ilişkin mektup göndermişti.

ABD'de 59'uncu Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delege elde eden Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Donald Trump, seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: ABD Başkanı Trump Biden'ın ekibinin istihbarat brifingi almasını onayladı - Son Dakika


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