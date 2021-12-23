Son dakika! ABD'de 4 öğrenciyi öldüren gencin ailesine biçilen kefalet bedelinin düşürülmesi istendi - Son Dakika

ABD'nin Michigan eyaletinde dört lise öğrencisini öldürmekle suçlanan gencin "silahı erişilebilir kılmakla" suçlanan ebeveynleri için daha düşük bir kefalet bedeli talep edildi.

Oxford Lisesine 30 Kasım'da silahlı saldırı yapıp 4 öğrencinin ölümüne sebep olan Ethan Crumbley'in ebeveynleri James ve Jennifer Crumbley, silahı erişilebilir kılmak ve okuldan uzak tutmamak gerekçesiyle kasıtsız adam öldürmekle suçlanıyor.

Savunma avukatı Shannon Smith, 4 Aralık'ta tutuklanan ve 500 bin ABD doları kefaletle hapis cezasına çarptırılan Crumbley çiftinin kefalet bedelinin 100 bin dolara düşürülmesini talep etti.

Smith, Jennifer Crumbley'in o gün oğluna "yapma" diyen bir metin mesajı gönderdiğini kabul etti ancak lisedeki silahlı saldırının bu mesaj öncesinde meydana geldiğini ve mesajı silahın evden kaybolduğunu fark ettikten sonra kendisini öldürmemesi için attığını söyledi.

Mahkeme dosyasında, Smith ve yardımcı avukat Mariell Lehman olayla ilgili, "Her ebeveyn ve topluluk üyesi gibi Crumbleyler de okul saldırısından dolayı harap oldu. Bekledikleri son şey, bir okulda silahlı saldırı gerçekleşmesi ve oğullarının sorumlu olmasıydı." ifadelerine yer verdi.

Smith, kefalet düşürülür ve Crumbleyler serbest bırakılırsa elektronik kelepçe takmayı kabul edeceklerini belirtti.

Oakland County Savcısı Karen McDonald, daha düşük kefalete itiraz edeceğini söyledi.

Avukat, ebeveynlere yönelik suçlamalarla ilgili, "McDonald'ın medyaya verdiği ifadelerden, bu davanın çok kişisel olarak ele alındığı, öfkeyle ve silah sahiplerine bir mesaj gönderme çabasıyla açıldığı açıktır." dedi.

Yargıcın, yeni kefalet talebini 7 Ocak'a kadar değerlendirmesi beklenmiyor.