NEW ABD'nin Philadelphia kentindeki bir futbol sahası yakınlarında duydukları silah seslerine karşı ateş açarak siyahi bir kız çocuğunun ölümüne sebep olan 3 polisin işine son verildi.

Sharon Hill Belediye Meclisi, 27 Ağustos 2021'de 8 yaşındaki siyahi Fanta Bility'nin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına sebep olan polis memurları Brian Devaney, Sean Dolan ve Devon Smith'in görevden el çektirilmesine karar verdi.

Meclis Başkanı Tanya Allen oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Sharon Hill'in kalbi hala kırık. İlçe sakinleri olarak Fanta Bility için üzülüyor ve ailesine en derin taziyelerimizi bir kez daha iletiyoruz." ifadesine yer verdi.

Allen, Sharon Hill'de polisi memuru olan 3 kişinin kovulması kararında bölge savcılığının yönelttiği ciddi suçlamaların etkili olduğunu belirtti.

Deleware İlçesi Bölge Savcısı Jack Stollsteimer, 19 Ocak'ta polis memurları Devon Smith, Sean Dolan ve Brian Devaney'i Ağustos 2021'de futbol maçında çıkan silahlı kavgayı bastırmaya çalışırken seyirciler arasındaki kız çocuğu Fanta Bility'nin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına sebep olmakla suçlamıştı.

Savcılığın hazırladığı dosyaya göre polis memurlarının, "kasıtsız adam öldürme ve can güvenliği konusunda sorumsuz davranmakla" ilgili 12 suçtan yargılanmaları istenmişti.