Son dakika! ABD'de aktivistler, polisin 3 aylık bebeğiyle öldürdüğü siyahi Smith hakkında cevap bekliyor - Son Dakika

ABD'nin Mississippi eyaletinde aktivistler, geçen hafta polislerin 3 aylık bebeğiyle öldürdüğü siyahi Eric Derrel Smith'e ilişkin açıklama beklediklerini söyledi.

Mississippi'nin Biloxi kentinde "Siyah hayatlar önemlidir" grubunun üyeleri, 2 kişiyi öldürdükten sonra kaçan ve bir süre takip edildiği polisler tarafından bir otoyolda girdiği çatışmada 3 aylık bebeğiyle öldürülen Smith olayının aydınlatılması için gösteri düzenledi.

Grubun yöneticilerinden Anastassia Doctor, "Ne olduğu ve bundan nasıl kaçınılabileceği konusunda tutarlı, doğru bir açıklama istiyoruz. Bu (Smith), beyaz çocuğu olan beyaz bir adam olsaydı polisler aynı şeyi yapar mıydı?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Biloxi Emniyeti'nden polis Chris DeBack, polislerden herhangi birinin olay anında vücut kamerası takıp takmadığının öğrenilmesi için soruşturma başlatıldığını söyledi.

DeBack, soruşturmanın tamamlamasının ardından tüm bilgilerin bölge savcılığına gönderileceğini kaydetti.