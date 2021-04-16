ABD'de asma köprüdeki tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

ABD'nin Florida eyaletinde bir sürücü bariyeri kırdıktan sonra açılmak üzere harekete geçen asma köprünün üzerinden atlarken güvenlik kamerasına takıldı.

Olay, ABD'nin Florida eyaletindeki Daytona Beach şehrinde meydana geldi. Otomobili ile hızla ilerleyen bir sürücü bariyeri kırdıktan sonra, açılmak için harekete geçen asma köprünün üzerinden atladı. Ölüme davetiye çıkaran sürücünün tehlikeli anları asma köprünün güvenlik kamerasına takıldı. Yetkililer, sürücünün ciddi cezalarla karşı karşıya gelebileceğini ifade ederken, güvenlik güçleri her yerde tehlikeli sürüş yapan sürücüyü arıyor.