Son Dakika | ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son Dakika | ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı

05.07.2022 04:05
Son Dakika | ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre NEW ABD'de llinois eyaletinde, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenleyerek 6 kişinin ölümüne, 30 kişinin de yaralanmasına neden olduğu belirtilen şüpheli Robert E. Crimo III yakalandı.

NEW ABD'de llinois eyaletinde, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenleyerek 6 kişinin ölümüne, 30 kişinin de yaralanmasına neden olduğu belirtilen şüpheli Robert E. Crimo III yakalandı.

Highland Park Polis Şefi Lou Jogmen, medyaya yaptığı açıklamada, şüphelinin kimliğinin tespit edilmesinin ardından polisin başlattığı aramalar sonucunda yakalandığını bildirdi.

Şikago'nun banliyölerinden Highland Park bölgesinde yerel saatle sabah meydana gelen silahlı saldırının ardından polisin başlattığı arama çalışmaları akşam sona erdi.

Polisin, olayın yaşandığı yerin yaklaşık 8 kilometre kuzeyinde aracını çevirdiği şüpheli 22 yaşındaki beyaz Amerikalı Crimo, kısa bir takibin ardından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polisin, şüpheli Crimo ile ilgili kısa sürede yeni açıklama yapması ve şüphelinin hakim karşısına çıkması bekleniyor.

4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları dolayısıyla Illinois eyaletinin Highland Park bölgesinde yaşanan silahlı saldırı haberini ilk olarak Illinois eyaleti Temsilciler Meclisi Üyesi Brad Schneider, Twitter hesabından paylaşmış, polis de daha sonra saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu açıklamıştı.

Saldırıya ilişkin bilgileri güncelleyen Highland Park polisi, önce ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını açıklamış, daha sonra bu sayıları 6 ölü ve 24 yaralı olarak güncellemişti. Yaralı sayısı ise son olarak 30 olarak açıklanmıştı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, görgü tanıkları, kutlamaların yapıldığı alanda yerde kanlar içinde yatanlar olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise silah seslerinin duyulmasının ardından tören alanında kalabalıktaki insanların panik halinde kaçıştığı görülürken bazı görgü tanıklarının 20'den fazla silah sesi duyduğu kaydedilmişti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son Dakika | ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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