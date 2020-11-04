Son dakika: ABD'de başkanlık yarışında Biden, Rhode Island, Oregon, New Mexico ve New Hampshire'ı kazandı - Son Dakika

Son dakika: ABD'de başkanlık yarışında Biden, Rhode Island, Oregon, New Mexico ve New Hampshire'ı kazandı
04.11.2020 07:19
Gelen son dakika haberine göre ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden, Rhode Island, Oregon, New Mexico ve New Hampshire eyaletlerini kazandı.
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden, Rhode Island, Oregon, New Mexico ve New Hampshire eyaletlerini kazandı.
Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Biden söz konusu eyaletlerde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı.
Bu sonuçla Biden, New Hampshire ve Rhode Island'da 4'er, New Mexico'da 5 ve Oregon'da 7 delegeyi hanesine yazdırdı.
ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.
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