Son dakika... - ABD'de çığın düşüş anı kamerada- ABD'deki çığ felaketlerinde can kaybı 21'e yükseldi - Son Dakika

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- ABD'de çığın düşüş anı kamerada

ABD'deki çığ felaketlerinde can kaybı 21'e yükseldi

SALT LAKE CITY - ABD'nin Utah eyaletinde kar motoru kullanan bir grubun üzerine çığ düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansırken, çığ altında kalan 4 kişi sağ olarak kurtarıldı. Mill Creek Kanyonu'nda ise kayak yapan 4 kişi hayatını kaybetti. Bu sezon ülkede çığdan kaynaklanan can kaybı sayısı 21'e ulaştı.

ABD bir süredir etkisini gösteren kar fırtınası ile mücadele ediyor. Utah eyaletinde yer alan Uinta Dağları'nda kar motoru kullanan bir grubun üzerine çığ düştü. Yaşanan çığ felaketinde 4 motorcu sağ olarak kurtarıldı. Motorculardan biri tarafından kaydedilen görüntülerde çığın düşüş anı kameraya yansırken, çığ altında kalan bir kişi olduğu görüldü.

Uinta Dağları'nın diğer ucundaki Mill Creek Kanyonu'nda ise kayak yapan 8 kişinin üzerine çığ düştüğü bildirildi. Kayakçılardan 4'ünün hayatını kaybettiği, 4'ünün de hafif yaralandığı belirtildi.

Geçtiğimiz hafta ABD'de çığ nedeniyle 14 kişinin yaşamını yitirdiği, bu sezon ülkede yaşan çığ felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği aktarıldı.