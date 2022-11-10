ABD'de açıklanan enflasyon sonrası dolar yüzde 1 değer kaybetti - Son Dakika
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ABD'de açıklanan enflasyon sonrası dolar yüzde 1 değer kaybetti

10.11.2022 17:32

ABD'de enflasyon, ekim ayında yüzde 7,7'lik oranıyla beklentilerin altında kaldı. Açıklama sonrası dolar küresel olarak yüzde 1 değer kaybederek 18,54 TL'ye düşerken, ons altın ise 1734 dolar ile son 2 ayın zirvesinde yer aldı.

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de TÜFE ekimde aylık bazda yüzde 7,7 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yüzde 0,5'lik beklentiye karşın yüzde 0,3 arttı.

DOLARDA SERT DÜŞÜŞ

Ülkede enflasyonun ekimde aylık yüzde 0,4 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8,2'den yüzde 8'e inmesi öngörülüyordu. Verinin ardından dolar endeksi sert düşüşle 109,61 seviyesine geriledi. Dolar/TL de veri sonrasında ilk etapta 18,5490'a kadar geriledi. Kur 18,56'nın üzerinde seyrediyor.

GRAM ALTIN 3 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Ons altın, 1734 dolar ile 2 ayın zirvesine çıktı. İç piyasada gram altın 1035 lira ile 3 ayın zirvesini gördü. Çeyrek altın 1694 lira, Cumhuriyet altını da 6969 liradan satılıyor.

FED FAİZLERİNİN MART 2023'E KADAR ZİRVE YAPMASI ÖNGÜRÜLÜYOR

Enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası Fed'in ekonomiyi soğutmak için uyguladığı agresif sıkılaşma adımları için önem taşıyor. Enflasyonun hızında yavaşlama olması durumunda faiz artışlarının hızında da yavaşlama öngörülüyor. Enflasyonda katılık sürerse yüksek faiz artışlarının devam etmesi bekleniyor. Halihazırda para piyasalarında Fed'in aralık ayı politika faizi artırım büyüklüğüne ilişkin beklentiler 50 baz puan için yüzde 54 ve 75 baz puan için yüzde 46 düzeyinde bulunuyor. Para piyasalarında Fed'in aralık ayı politika faizi artırım büyüklüğüne ilişkin beklentiler 50 baz puan için yüzde 54 ve 75 baz puan için yüzde 46 düzeyinde bulunuyor. İşlemciler, Fed faizlerinin Mart 2023'e kadar yüzde 4,75-5 aralığında zirve yapmasını öngörüyor.

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