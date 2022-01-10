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Son dakika! ABD'de, eski çalışanına bozuk parayla ödeme yapan işverene dava açıldı - Son Dakika

Son dakika! ABD'de, eski çalışanına bozuk parayla ödeme yapan işverene dava açıldı

10.01.2022 20:06
Son dakika! ABD'de, eski çalışanına bozuk parayla ödeme yapan işverene dava açıldı

Son dakika gündem haberi... NEW ABD Çalışma Bakanlığı, Georgia eyaletinde eski işçisine son maaşını bozuk para ile ödeyen ve çalışanlarına fazla mesai ücretlerini vermeyen oto tamircisine dava açtığını duyurdu.

NEW ABD Çalışma Bakanlığı, Georgia eyaletinde eski işçisine son maaşını bozuk para ile ödeyen ve çalışanlarına fazla mesai ücretlerini vermeyen oto tamircisine dava açtığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "ABD Çalışma Bakanlığı, müfettişlerin fazla mesai ihlali yaptığı ve eski bir çalışanına hakaret ettiğini belirlediği Autoworks LLC sahibi Miles Walker'a karşı Georgia Kuzey Bölgesi Mahkemesine şikayette bulundu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, tamirhane sahibi Walker'ın, eski çalışanı Andreas Flaten'e ödemesi gereken 915 dolarlık son maaşını, kendisini polise şikayet etmesine kızarak 91 bin 500 adet metal para ile yapması ve Flaten'in evinin önüne döktüğü bozuk paraların üzerine küfürlü bir not bırakması konusunda da şikayette bulunulduğu belirtildi.

Bakanlık, tamirhane sahibinin bu hareketiyle, maaşını alamadığı için şikayette bulunan eski çalışanına misilleme yaptığının ve Federal İş Yasasını ihlal ettiğinin altını çizdi.

Georgia'nın Peachtree City bölgesinde oto tamirhanesi işleten Mİles Walker'ın son çekini almadığı için şikayette bulunan eski çalışanının evinin önüne 91 bin 500 adet bozuk parayı döktüğü, metal paraların motor yağına batırıldığı tespit edilmişti.

Geçen yıl yaşanan olay, Flaten'in kız arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşılınca yerel medyada geniş bir şekilde yer almıştı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Çalışma Bakanlığı, Hakaret, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! ABD'de, eski çalışanına bozuk parayla ödeme yapan işverene dava açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! ABD'de, eski çalışanına bozuk parayla ödeme yapan işverene dava açıldı - Son Dakika
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