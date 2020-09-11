Son dakika... ABD'de federal mahkeme Trump'ın göçmen karşıtı nüfus sayımı kararını durdurdu - Son Dakika

NEW ABD'de federal mahkeme, Başkan Donald Trump'ın yasa dışı göçmenlerin Kongre'deki koltuk sayısının belirlenmesinde nüfus sayımına dahil edilmemesi kararını durdurdu.

New York Güney Bölge Mahkemesinden üç yargıç oy birliğiyle, Trump'ın söz konusu kararının "yasa dışı" olduğuna ve "anayasayı ihlal ettiğine" hükmetti.

ABD Başkanı Trump, bu yıl yapılan nüfus sayımları sonucunda eyaletlere göre Kongre'deki koltuk sayısı bölünürken yasa dışı göçmenlerin hesaplamalara dahil edilmemesini öngören kararname imzalamıştı.

Sivil toplum örgütleri ve göçmen hakları savunucularının tepkisine neden olan karar, mahkemeye taşınmıştı.