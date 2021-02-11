ABD'de filtre kazası bu kez senatoda yaşandı, sosyal medyada 'En azından kedi değilsin' yorumu yapıldı - Son Dakika

ABD'de filtre kazası bu kez senatoda yaşandı, sosyal medyada 'En azından kedi değilsin' yorumu yapıldı

11.02.2021 15:31

ABD'de Teksaslı bir avukatın online toplantıda 'kedi filtresi' ile yaşadığı sorunun bir benzeri, dün online yapılan Temsilciler Meclisi toplantısında yaşandı.

ABD'de Teksaslı bir avukatın online toplantıda 'kedi filtresi' ile yaşadığı sorunun bir benzeri, dün online yapılan Temsilciler Meclisi toplantısında yaşandı. Meclis üyesi Tom Emmer, Senato bütçe görüşmelerinde, kendisini 'baş aşağı' gösteren kamera filtresine takıldı. Toplantı sırasında filtreyi nasıl düzelteceğini bilmediğini söyleyen Emmer'ın fotoğrafları, sosyal medyadan "En azından kedi değilsin" yorumuyla paylaşılarak viral oldu.

Minnesota Cumhuriyetçi Parti üyesi Temsilci Tom Emmer, Senato'daki bütçe görüşmelerine Zoom üzerinden katıldı. Emmer'ın ekrandaki görüntüsünü baş aşağı gösteren filtre devreye girince Emmer'ın kafası ekranda baş aşağı göründü. Californiya Demokrat Parti üyesi Başkan Maxine Waters araya girerek "Özür dilerim, Bay Emmer? İyi misiniz?" dedi.

Başka bir katılımcı ise, "Baş aşağısın Tom" dediğinde Emmer, "Bunu nasıl düzelteceğimi bilmiyorum" diye yanıtladı.

Emmer, sosyal medya hesabından Teksaslı avukatın kedi filtresine gönderme yaparak, "Kedi değilim" mesajıyla kendisini baş aşağı gösteren fotoğrafı paylaştı.

ABD'de filtre kazası bu kez senatoda yaşandı, sosyal medyada 'En azından kedi değilsin' yorumu yapıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Temsilciler Meclisi, Senato, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'de filtre kazası bu kez senatoda yaşandı, sosyal medyada 'En azından kedi değilsin' yorumu yapıldı - Son Dakika Dünya


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