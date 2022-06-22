ABD'de garaja giren 2 ayı kavga etti - Son Dakika
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ABD'de garaja giren 2 ayı kavga etti

22.06.2022 11:12

ABD'nin California eyaletinde bir evin garajına giren 2 ayının kavga ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ABD'nin California eyaletinde bir evin garajına giren 2 ayının kavga ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ABD'nin California eyaletinin South Lake Tahoe kentinde 2 ayının bir evin garajına girerek kavga ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ev sahibinin sosyal medyada paylaştığı görüntüde, önce birbirlerini kovalayan ayılar daha sonra kavgaya tutuştu. Kavganın kızışmasıyla 2 ayağının üzerine kalkan ayılar, çevrelerindeki eşyalara çarparak hırıltılı seslerle dövüşmeye devam etti. Kavgadan yorulan bir ayının garajdan uzaklaşmasının ardından diğer ayı da arkadaşının peşinden gitti.

"SESLERE UYANDIM"

Garajdan gelen seslere uyandığını söyleyen ev sahibi Lisa Quick, "Çığlık attım ve köpeklerim havlamaya başladı. Hemen garaja koştuk. Ayıları her gün görüyorum fakat daha önce kavga ettiklerine şahit olmamıştım" dedi.

Sosyal medyada kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği videoya, "korkunç", "sesler korkutucu, güvende olduğunuz için mutluyum" ve "gördüğüm en havalı şey" yorumları yapıldı.

(İHA)

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de garaja giren 2 ayı kavga etti - Son Dakika

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