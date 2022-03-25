Son dakika: ABD'de İç Güvenlik Bakanlığına, Müslüman vatandaşlara ayrımcılıktan dava açıldı - Son Dakika
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Son dakika: ABD'de İç Güvenlik Bakanlığına, Müslüman vatandaşlara ayrımcılıktan dava açıldı

25.03.2022 19:08
Son dakika: ABD'de İç Güvenlik Bakanlığına, Müslüman vatandaşlara ayrımcılıktan dava açıldı

Bir son dakika haberine göre NEW Amerika Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), ABD vatandaşı üç Müslüman'a ülkeye girişte yapılan ayrımcı muameleden dolayı ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) dava açtı.

NEW Amerika Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), ABD vatandaşı üç Müslüman'a ülkeye girişte yapılan ayrımcı muameleden dolayı ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) dava açtı.

ACLU'nun internet sayfasında yer alan bilgilendirmede, farklı eyaletlerde yaşayan 3 ABD vatandaşı Müslüman'ın denizaşırı seyahatlerinden dönüşte sınır yetkililerinden inançları hakkında "anayasaya aykırı sorgulamaya" maruz kaldıkları gerekçesiyle California Merkez Bölge Mahkemesine dava açıldığı belirtildi.

Dava dosyasında, Abdirahman Aden Kariye, Mohamad Mouslli ve Hameem Shah isimli vatandaşların, sınır polisinin, "Müslüman olup olmadıkları, mezhepleri, camiye hangi sıklıkla gittikleri" gibi konularda "uygunsuz dini sorularına" maruz kaldıkları ifade edildi.

ACLU avukatları, federal davanın dosyasında müvekkillerinin yurt dışından eve dönüşlerinde çoğu kez benzer sorularla muhatap oldukları detayına yer verdi.

ACLU'nun düzenlediği basın toplantısında, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) ve İç Güvenlik Soruşturma (HSI) memurları tarafından yapılan sorgulamanın, ABD Anayasası'nın ilk maddesi kapsamındaki Din Özgürlüğü Restorasyon Yasasını (RFRA) ihlal ettiği vurgulandı.

Daha önce de çok sayıda Müslüman ABD vatandaşı, özellikle 11 Eylül saldırılarının yaşandığı 2001'den bu yana seyahat dönüşlerinde benzer sorgulamalardan şikayetçi olmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: ABD'de İç Güvenlik Bakanlığına, Müslüman vatandaşlara ayrımcılıktan dava açıldı - Son Dakika


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