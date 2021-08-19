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Son Dakika: ABD'de Kongre Kütüphanesi ve çevresi, bombalı saldırı ihtimali sebebiyle boşaltıldı - Son Dakika

Son Dakika: ABD'de Kongre Kütüphanesi ve çevresi, bombalı saldırı ihtimali sebebiyle boşaltıldı

19.08.2021 17:48

Son dakika: ABD'de Kongre Kütüphanesi ve çevresi, bombalı saldırı şüphesiyle boşaltıldı.

ABD Kongre binası yakınında içinde patlayıcı madde olabileceğinden şüphe edilen bir kamyonet Kongre polisini alarma geçirirken, etrafta bulunan binalar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

ABD Kongre polisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, polis, Kongre Kütüphanesi civarında terk edilmiş halde duran bir kamyonet yüzünden alarma geçti. İçinde patlayıcı madde olabileceğinden şüphe edilen araçla ilgili güvenlik yetkilileri hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederken, polis güvenlik nedeniyle etrafta bulunan binaları boşalttı.

Associated Press (AP) haber ajansına açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bazı Kongre polisleri, aracın içinde patlayıcı olup olmadığına ilişkin çalışmanın halen sürdüğünü bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polisin ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

Son Dakika: ABD'de Kongre Kütüphanesi ve çevresi, bombalı saldırı ihtimali sebebiyle boşaltıldı

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Son Dakika Dünya Son Dakika: ABD'de Kongre Kütüphanesi ve çevresi, bombalı saldırı ihtimali sebebiyle boşaltıldı - Son Dakika Dünya


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