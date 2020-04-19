Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs; Çin, İran ve İtalya'dan sonra ABD'yi derinden etkiledi.

ÖLÜ SAYISI 40 BİNE YAKLAŞTI

Ülkede 19 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre 2 bin 9 kişi daha hayatını kaybetti ve can kaybı sayısı 39 bin 95'e yükseldi.

EN FAZLA ETKİLENEN EYALET NEW YORK

ABD genelinde salgından en fazla etkilenen eyalet ise New York oldu. Eyalette 15 bine yakın kişi virüs yüzünden hayatını kaybederken, 220 binden fazla kişi ise Kovid-19 hastalığına yakalandı.

New Jersey ve Massachusetts de New York'tan sonra salgından en fazla etkilenen eyaletler arasında yer alıyor.