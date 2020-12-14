Son dakika... ABD'de koronavirüslü olduğunu iddia ederek polise tüküren kişiye hapis cezası - Son Dakika

Son dakika... ABD'de koronavirüslü olduğunu iddia ederek polise tüküren kişiye hapis cezası

14.12.2020 07:55
Son dakika... ABD'de koronavirüslü olduğunu iddia ederek polise tüküren kişiye hapis cezası, System.String[]

Son dakika dünya haberine göre ABD'de bir polis memuruna tükürdükten sonra koronavirüs (Covid-19) olduğunu iddia eden bir kişi iki yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de bir polis memuruna tükürdükten sonra koronavirüs (Covid-19) olduğunu iddia eden bir kişi iki yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin Oregon eyaletinde 36 yaşındaki Daniel Ray Stubblefield, 23 Mart'ta koronavirüs olduğunu söyleyerek bir polisin yüzüne ilk önce öksürmüş ardından da dört kez tükürmüştü. Söz konusu polis şikayetçi olmazken yetkililer Stubblefield'e ait farklı davalara bağlı olarak tutuklama emri çıkarttı. Polisin koronavirüs testi negatif çıkarken alkollü olduğu belirtilen ve gözaltına alınan Stubblefield için karar belli oldu. İki yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan Stubblefield'in avukatları kendisinin akıl sağlığı ve alkol sorunlarıyla uzun süredir mücadele ettiğini söyledi.

'NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM'

Suçunu kabul eden Stubblefield, "Bana ne yaptığım söylendiğinde bile çoğu zaman bunları hatırlayamıyorum. Hapishanede yeni uyandım. Bu bağımlılığı yenmek için çok uğraşıyorum. İncittiğim her şey için üzgünüm" ifadelerini kullandı.


Son dakika... ABD'de koronavirüslü olduğunu iddia ederek polise tüküren kişiye hapis cezası

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, 23 Mart, Polis, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika... ABD'de koronavirüslü olduğunu iddia ederek polise tüküren kişiye hapis cezası - Son Dakika Dünya


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