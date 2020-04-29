Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi - Son Dakika Dünya

Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi

16 dakika önce

Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi.

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e çıktı.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 228 artışla 1 milyon 13 bin 168'e yükseldi.

Salgında ölenlerin sayısı ise 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e ulaştı. ABD'yi, 236 bin 899 vakayla İspanya, 201 bin 505 vakayla İtalya ve 169 bin 53 vakayla Fransa takip ediyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelinde ise 295 bin 106 vaka ve 22 bin 912 can kaybıyla New York, salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyor.

New York'u 113 bin 856 vakayla New Jersey ve 58 bin 302 vakayla Massachusetts izliyor. ABD'de şimdiye kadar 5 milyon 595 bin 728 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, iyileşen hasta sayısı da 115 bin 936'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerde yeni tip koronavirüs tedavisi görenlerin sayısı ile son 24 saatte 22 bin 408 azalarak 106 bin 265 kişiye düştüğü görüldü.

Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi
Amerika Birleşik Devletleri, New York, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 05:03 


Son Dakika

Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir Öldüğü söylenen Kim Jong-un'un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor İki adımda 500 yıllık tarih keşfi! Büyük ülkenin en küçük kırmızı evi ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü! Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu Almanya'da "Eşcinsellik hastalıktır" paylaşımı yapan Türk doktor işinden kovuldu Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor Tıbbi ekipman sıkıntısı çeken Alman doktorlar, durumu çıplak pozlarla protesto ediyor ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı Dünyanın merak ettiği lider Kim Jong-un'un zırhlı zevk treni! Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler Başbakan güzel haberi verdi! Yavru vatanda koronavirüs salgını kontrol altına alındı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 14.00'de başlayan Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 14.00'de başlayan Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.         
17:14
Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi         
17:12
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek         
17:00
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü! ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!         
16:57
Büyük Britanya'nın kırmızı küçük evi Quay House! İki adımda keşfediyorsunuz Büyük Britanya'nın kırmızı küçük evi Quay House! İki adımda keşfediyorsunuz         
16:47
Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek         
16:24
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı         
16:22
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi         
16:17
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi         
16:00
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı         
15:52
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma         
15:36
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı         
15:31
Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım         
15:25
Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı         
15:24
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı         
15:17
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı         
15:17
Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı         
15:15
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı         
15:14
Esed, koronavirüs haritasında İskenderun'u da Suriye'ye dahil etti Esed, koronavirüs haritasında İskenderun'u da Suriye'ye dahil etti         
15:10
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu         
15:05
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı         
14:51
Güney Kore'deki bir şantiyede yangın çıktı: 25 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralı Güney Kore'deki bir şantiyede yangın çıktı: 25 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralı         
14:17
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı         
14:14
'Şinanari' diyerek şöhreti yakalayan Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Şimdi görenler tanıyamıyor! 'Şinanari' diyerek şöhreti yakalayan Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Şimdi görenler tanıyamıyor!         
14:08
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:07
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu         
13:47
Eşini 11 yerinden tornavidayla yaralayan koca: Seni kurşuna dizeceğim Eşini 11 yerinden tornavidayla yaralayan koca: Seni kurşuna dizeceğim         
13:44
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Bayramda el öperek riskli grubu tehlikeye atabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Bayramda el öperek riskli grubu tehlikeye atabiliriz         
13:42
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2020 17:19:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]