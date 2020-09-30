Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 210 bin 839'a ulaştı
Gelen son dakika haberlerine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210 bin 839'a yükseldi.
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210 bin 839'a yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 210 bin 839 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 408 bin 506 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 649 bin 894 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
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