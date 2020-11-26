Son dakika! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 268 bin 343'e yükseldi
26.11.2020 16:51
Son dakika habere göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 268 bin 343'e yükseldi.
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 268 bin 343'e yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 268 bin 343 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 13 milyon 142 bin 372 kişiye ulaştı. Ülkede, 7 milyon 808 bin 492 kişinin iyileştiği ve 5 milyon 65 bin 537 de aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.
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