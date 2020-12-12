ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 302 bin 769'a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 302 bin 769 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 16 milyon 297 bin 526 kişiye ulaştı. Ülkede, 9 milyon 551 bin 758 kişinin iyileştiği ve 6 milyon 482 bin 999 da aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.