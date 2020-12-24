Son dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 334 bin 333'e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 334 bin 333'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 334 bin 333 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 18 milyon 923 bin 903 kişiye ulaştı. Ülkede, 11 milyon 104 bin 857 kişinin iyileştiği ve 7 milyon 484 bin 713 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.