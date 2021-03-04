Son Dakika | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 518 bin 459'a yükseldi - Son Dakika

Son Dakika | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 518 bin 459'a yükseldi

04.03.2021 18:09
Son Dakika | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 518 bin 459'a yükseldi, System.String[]

Son dakika haberi: NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1834 artarak 518 bin 459'a çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1834 artarak 518 bin 459'a çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 40 bin 914 artarak 28 milyon 761 bin 27'ye çıktı.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1834 artarak 518 bin 459'a ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm Kaliforniya'da

Kaliforniya eyaleti 3 milyon 582 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, burayı 2 milyon 675 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 924 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 53 bin 83 can kaybıyla da Kaliforniya önde giderken onu 47 bin 935 ile New York ve 44 bin 463 ile Teksas takip ediyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 156 binden fazla vakayla Hindistan ve 10 milyon 718 bini aşkın vakayla Brezilya geliyor.

Hindistan'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 157 binin, Brezilya'da ise 259 binin üzerinde seyrediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısının 80 milyon 540 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 52 milyon 855 binden fazla kişiye ilk doz, 26 milyon 957 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Johns Hopkins Üniversitesi, Kaliforniya, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 518 bin 459'a yükseldi - Son Dakika


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