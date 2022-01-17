Son dakika... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 850 bin 605'e yükseldi - Son Dakika

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 358 artışla 850 bin 605'e ulaştı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 295 bin 630 artarak 65 milyon 700 bin 210 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 358 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 850 bin 605'e çıktı.

California, 6 milyon 924 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 5 milyon 500 bin vakayla Texas ve 5 milyon 41 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 77 bin 774 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 77 bin 218, Florida'da ise 62 bin 504 oldu.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 79,6'sına en az bir doz, yüzde 66,9'una iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 41,3'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 248 milyondan fazla yakın kişiye ilk doz, 209 milyona yakın kişiye ikinci doz, 79 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.