ABD'de mart ayı enflasyon beklentileri yüzde 5 olarak açıklandı! Dolar'da düşüş, altında yükselişe sahne oldu - Son Dakika
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ABD'de mart ayı enflasyon beklentileri yüzde 5 olarak açıklandı! Dolar'da düşüş, altında yükselişe sahne oldu

12.04.2023 16:11

ABD mart ayı tüketici enflasyonu beklentilerin altında kalarak yıllık bazda yüzde 5 olarak gerçekleşti. Bu gelişmenin ardından gram altın 1.257 TL ile rekora koşarken dolarda ise düşüş gözlendi.

ABD'de piyasaların yakından takip ettiği kritik enflasyon verisi açıklandı. Ülkede TÜFE mart ayında yüzde 0,1 artış gösterdi. Beklenti yüzde 0,2 artış yönündeydi.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 5'E İNDİ

Çekirdek TÜFE yüzde 0,4'le beklentilere paralel artış kaydetti. Martta yıllık enflasyon yüzde 6'dan yüzde 5'e geriledi. Beklentiler yüzde 5,2'ye gerilemesi yönündeydi. Bu Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviye. ABD'de enflasyon 9 aydır üst üste düşüyor.

DOLAR DÜŞTÜ, ALTIN YÜKSELDİ

Verinin ardından dolar endeksi yüzde 0,6 düşüşle 101,60 seviyesine geriledi. Altın fiyatlarında ise yükseliş görüldü. Gram altın saat 15.52 itibarıyla 1.257 lirayı gördü. Dolar ise düşüş eğilimi göstererek 19.31 TL seviyesinde seyrediyor.

Ayrıntılar geliyor...

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