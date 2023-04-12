ABD'de piyasaların yakından takip ettiği kritik enflasyon verisi açıklandı. Ülkede TÜFE mart ayında yüzde 0,1 artış gösterdi. Beklenti yüzde 0,2 artış yönündeydi.
Çekirdek TÜFE yüzde 0,4'le beklentilere paralel artış kaydetti. Martta yıllık enflasyon yüzde 6'dan yüzde 5'e geriledi. Beklentiler yüzde 5,2'ye gerilemesi yönündeydi. Bu Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviye. ABD'de enflasyon 9 aydır üst üste düşüyor.
Verinin ardından dolar endeksi yüzde 0,6 düşüşle 101,60 seviyesine geriledi. Altın fiyatlarında ise yükseliş görüldü. Gram altın saat 15.52 itibarıyla 1.257 lirayı gördü. Dolar ise düşüş eğilimi göstererek 19.31 TL seviyesinde seyrediyor.
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Son Dakika › Güncel › ABD'de mart ayı enflasyon beklentileri yüzde 5 olarak açıklandı! Dolar'da düşüş, altında yükselişe sahne oldu - Son Dakika