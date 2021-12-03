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Son dakika: ABD'de Oklahoma Valisi, ordudaki aşı zorunluluğu nedeniyle Biden yönetimine dava açtı - Son Dakika

Son dakika: ABD'de Oklahoma Valisi, ordudaki aşı zorunluluğu nedeniyle Biden yönetimine dava açtı

03.12.2021 16:35
Son dakika: ABD'de Oklahoma Valisi, ordudaki aşı zorunluluğu nedeniyle Biden yönetimine dava açtı

Son dakika haberine göre ABD'nin Oklahoma eyaleti Valisi Kevin Stitt, emrindeki Ulusal Muhafız birliğine yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğunu kaldırarak Biden yönetimine dava açtı.

ABD'nin Oklahoma eyaleti Valisi Kevin Stitt, emrindeki Ulusal Muhafız birliğine yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğunu kaldırarak Biden yönetimine dava açtı.

Vali Stitt adına federal mahkemeye verilen dava dilekçesinde, ABD Başkanı Joe Biden ve Savunma Bakanı Lloyd Austin davalı gösterildi.

Dava dilekçesinde, mahkemeden Kovid-19 aşısının zorunlu kılınmasının anayasaya aykırı olduğunu ilan etmesi ve aşı olmak istemeyen Oklahoma Ulusal Muhafızlarının ücretlerinin kesilmesinin engellenmesi talep edildi.

"Bu uygulama, birçok Oklahoma Ulusal Muhafız üyesinin aşı yaptırmak yerine istifa etmesine yol açıyor. bu durum Oklahomalıların güvenliğine ve ulusal güvenliğine onarılamaz bir şekilde zarar verecek." denilen dilekçede, sadece Oklahoma eyaleti Ulusal Muhafızları değil, tüm ordunun aşı zorunluluğundan muaf tutulması talep edildi.

Stitt, davaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD anayasasının 32. bölümüne göre federal bir göreve çıkarılmadığı sürece Ulusal Muhafızlar üzerinde tek yetki sahibinin vali olduğunu vurguladı.

Biden yönetiminin özellikle son 30 yılın en yüksek enflasyonun ortaya çıktığı bir dönemde askeri maaş çekleriyle siyaset yapmasının "mantıksız" olduğu belirtilen açıklamada, "Ulusal Muhafız üyelerini maaşlarıyla tehdit etmek, açıkça yasa dışı ve haksızdır, çünkü aşılanmamış aktif görevli personelin maaşları kesilmez. Biden yönetiminden gelen bu endişe verici anayasaya aykırı federal baskı modeline karşı Oklahoma'yı korumak için savaşmaya devam edeceğim." ifadelerine yer verildi.

Austin, 24 Ağustos'ta orduya Kovid-19 aşısını yaptırma emri vermiş ancak görevin icrasını ilgili kuvvet komutanlıklarına bırakmıştı.

Ulusal Hava Muhafızları ve Hava Kuvvetleri rezerv personelinin 2 Aralık'a kadar aşılanması zorunlu tutulmuştu.

Stitt, Austin'den eyaletinin Ulusal Muhafızlarının aşıdan muaf tutulmasını istemişti.

Austin ise hafta başında Vali Stitt'e yolladığı mektupta, aşı zorunluluğunun tüm ordu için geçerli olduğunu ve Oklahoma eyaleti Ulusal Muhafızlarından aşı olmayanların idari işlem göreceğini ifade etmişti.

ABD'de Ulusal Muhafızların kimin kontrolünde olduğuna ilişkin iki federal yasa bulunuyor.

ABD anayasasının 32. bölümünde, federal bir göreve çıkarılmadığı sürece Ulusal Muhafızların valilerin emrinde olduğu belirtiliyor ancak anayasanın 10'uncu bölümüne göre ise ABD Başkanı muhafızları harekete geçirebiliyor ve bu görevlerdeki birlikler federal otoriteye tabi oluyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Lloyd Austin, Joe Biden, Oklahoma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: ABD'de Oklahoma Valisi, ordudaki aşı zorunluluğu nedeniyle Biden yönetimine dava açtı - Son Dakika


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