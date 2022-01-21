Son dakika... ABD'de ölü bulunan kişinin evinde 124 yılanlık koleksiyon çıktı - Son Dakika

ABD'nin Maryland eyaletinde ölü bulunan kişinin evinde 124 yılanlık koleksiyon çıktığı bildirildi.

NBC'de yer alan habere göre, eyaletin Charles bölgesinde bir evde ölü bulunan ve adı açıklanmayan 49 yaşındaki kişinin yanında bazıları zehirli ve evlerde bulundurulması yasak olan 124 yılanlık koleksiyon ortaya çıktı.

Bölgenin sözcüsü Jennifer Harris, komşusunun söz konusu kişiyi bir süredir göremeyince pencereden baktığını ve yerde yattığını fark ettiğini aktardı.

Harris, hayvan kontrol yetkililerinin devasa yılan koleksiyonunu incelemeye başladığını belirterek, "Hayvan kontrol şefimiz 30 yılı aşkın tecrübesiyle daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyledi." dedi.

Harris, koleksiyonun Maryland'de tutulması yasa dışı olan zehirli yılanları da kapsadığını kaydederek, koleksiyonun pitonlar, çıngıraklı yılanlar, kobralar ve kara mambaları içerdiğini söyledi.

Charles County hayvan kontrol yetkililerinin zehirli olmayan yılanları izole ettiği aktarılırken, zehirli yılanların izolasyonu için Kuzey Carolina ve Virginia'dan uzmanların geldiği kaydedildi.

Yetkililer, yılanların bölge halkı için risk oluşturmadığını kaydetti.