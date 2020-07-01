Son Dakika: ABD'de özel sektör istihdamı haziranda beklenenden az arttı - Son Dakika

Son Dakika: ABD'de özel sektör istihdamı haziranda beklenenden az arttı

Son dakika haberlerine göre ABD'de özel sektör istihdamı, haziranda 2 milyon 369 bin kişi arttı ancak beklenenden daha az bir yükseliş gösterdi.

ABD'de özel sektör istihdamı, haziranda 2 milyon 369 bin kişi arttı ancak beklenenden daha az bir yükseliş gösterdi.

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ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliğiyle hazırladığı haziran ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, haziran ayında 2 milyon 369 bin kişi arttı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda 3 milyonluk artış olması yönündeydi.

Bu dönemde, küçük ölçekli şirketlerdeki istihdam sayısı 937 bin, orta ölçekli şirketlerde 559 bin ve büyük ölçekli firmalarda 873 bin kişi arttı. İstihdam artışının 1 milyon 912 bini hizmet, 457 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.

Yaklaşık 460 bin işveren ve 26 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, mayıs ayına ilişkin özel sektör istihdamındaki değişim de revize edildi. Daha önce mayısta 2 milyon 760 bin kişi azaldığı açıklanan özel sektör istihdamının 3 milyon 65 bin kişi arttığı belirlendi.

İşe alımların yüzde 70'i ticaret, inşaat, dinlenme ve konaklama sektörlerinde gerçekleşti

Raporda görüşlerine yer verilen ADP Araştırma Enstitüsü Eş Başkanı Ahu Yıldırmaz, haziranda küçük ölçekli şirketlerdeki işe alımların toparlanma gösterdiğini belirtti.

Ekonominin normalleşmeye devam etmesiyle büyük iş kayıpları yaşan endüstrilerde önemli bir toparlanma görüldüğüne işaret eden Yıldırmaz, bu ayda işe alımların yüzde 70'nin ticaret, inşaat, dinlenme ve konaklama sektörlerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri, ABD'de iş gücü piyasasında derin bir şekilde hissedilmişti. Bu doğrultuda, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının etkisiyle 14 Mart'tan bu yana toplam 47,5 milyona ulaşmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: ABD'de özel sektör istihdamı haziranda beklenenden az arttı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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