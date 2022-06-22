Son dakika... ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi gencin ailesine 3,25 milyon dolar tazminat - Son Dakika
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Son dakika... ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi gencin ailesine 3,25 milyon dolar tazminat

22.06.2022 23:56
Son dakika... ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi gencin ailesine 3,25 milyon dolar tazminat

Son dakika haberi: NEW ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Brooklyn Center'da geçen yıl trafik kontrolü sırasında polis tarafından öldürülen Daunte Wright adlı siyahi gencin ailesine 3,25 milyon dolar ödeme yapılması için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

NEW ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Brooklyn Center'da geçen yıl trafik kontrolü sırasında polis tarafından öldürülen Daunte Wright adlı siyahi gencin ailesine 3,25 milyon dolar ödeme yapılması için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Wright'ın aile avukatı Antonio M. Romanucci tarafından yapılan açıklamada, Broolyn Center yönetiminin, siyahi gencin ölümü için 3,25 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu anlaşma özellikle Brooklyn Center'ın küçük boyutlu ve sınırlı kaynakları göz önüne alındığında, tarihi mali sorumluluğu yansıtıyor." ifadesi kullanıldı.

Brooklyn Center ile varılan anlaşmanın, "eyaletteki haksız ölüm kaynaklı üçüncü en büyük sivil haklar anlaşması" olduğuna inanıldığı bildirildi.

Daunte Wright olayı

20 Yaşındaki siyahi Daunte Wright, 11 Nisan 2021'de Minnesota'da trafik çevirmesi üzerine durdurulmuş, hakkında tutuklama kararı bulunan Wright arabasıyla kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Wright'ın polis kurşunuyla öldürülmesinin duyulmasıyla Brooklyn Center'da protestolar başlamış, çıkan olaylarda bazı polis araçları zarar görürken onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

Polis Şefi Tim Gannon, Wright'ı vuran 26 yıllık polis memuru Kim Potter'in gözaltı sırasında elektroşok tabancası yerine yanlışlıkla normal silahını kullandığını ve olayın kaza olduğunu savunmuştu. 49 yaşındaki beyaz Amerikalı Potter ile Polis Şefi Gannon daha sonra görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

Daha sonra 1. ve 2. derece cinayet suçlamasıyla yargılandığı davada Potter, 24 Aralık 2021'de jüri tarafından suçlu bulunmuş, 18 Şubat'ta görülen ceza duruşmasında da 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Potter'in, eyalet kanunlarına göre, 2 yıllık hapis cezasının üçte birine tekabül eden 16 aylık süreyi cezaevinde, geri kalan süreyi şartlı tahliye ile geçirebileceği kaydedilmişti.

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Kaynak: AA

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