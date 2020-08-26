Son dakika... ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake'in ailesi basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
Son dakika... ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake'in ailesi basın toplantısı düzenledi
Gelen son dakika haberine göre ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde polisin arkadan vurarak ağır yaraladığı siyahi Jacob Blake'in belden aşağısının felçli kaldığı bildirildi.
ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde polisin arkadan vurarak ağır yaraladığı siyahi Jacob Blake'in belden aşağısının felçli kaldığı bildirildi. Blake'in ailesi, Kenosha mahkeme binasının önünde basın toplantısı düzenledi.
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26.08.2020 06:02:30. #1.12#
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