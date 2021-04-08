Son Dakika | ABD'de siyahi Floyd'un öldürülmesi davasının 8. gününde "güç kullanma" uzmanı dinlendi - Son Dakika

Son Dakika | ABD'de siyahi Floyd'un öldürülmesi davasının 8. gününde "güç kullanma" uzmanı dinlendi

08.04.2021 03:07
Son Dakika | ABD'de siyahi Floyd'un öldürülmesi davasının 8. gününde

Gelen son dakika haberlerine göre NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyahi George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin davasının 8. gününde savcılık tarafından çağrılan "güç kullanma" uzmanının görüşleri alındı.

NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyahi George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin davasının 8. gününde savcılık tarafından çağrılan "güç kullanma" uzmanının görüşleri alındı.

Hennepin Bölge Mahkemesinde devam eden duruşmada, tanık kürsüsüne çağırılan Los Angeles Polis Departmanı "güç kullanma" uzmanı komiser yardımcısı Jody Stinger dinlendi.

Stinger, Chauvin'in Floyd'a güç uygulamaya devam ederken hayati tehlikeyi dikkate alma yükümlülüğü bulunduğuna dikkati çekerek, "Videoda açıkça izlenebildiği üzere, zaman geçtikçe Floyd'un sağlık durumunun kötüleştiği görülüyordu." dedi.

Polislerin şüphelinin direnmesi durumunda yerde tutmak için iki kürek kemiğine dizi ile basma eğitimi aldığını belirten Stinger, "Ancak polisler her zaman mümkün olduğunca boyundan uzak durmaları konusunda uyarılırlar." diye konuştu.

Stinger, "Kanaatime göre (Floyd'un) o pozisyonda kuvvet uygulamak makul değildi. Olay yerindeki polisler, Floyd'un durumuyla ilgili bazı şeylerin yolunda gitmediğini görüp ona göre hareket etmek zorundaydı." ifadelerini kullandı.

Mahkemede daha sonra Minnesota Suçlu Tutuklama Bürosunda kıdemli özel dedektif James Reyerson ve aynı bölümde adlı tip uzmanı olarak çalışan McKenzie Anderson tanık olarak dinlendi. Hakim Peter Cahill, davaya yerel saatle 09.15'te (TSİ 16.15) devam etmek üzere ara verdi.

Yaklaşık 4 hafta sürmesi beklenen davada 2. ve 3. dereceden cinayet ve adam öldürme suçlamalarından yargılanan Chauvin'in, suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

George Floyd'un ölümü

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında cinayet ve adam öldürme suçuyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, kefalet bedeli olan 1 milyon doların "Allegheny Casualty Company" adlı kuruluş tarafından garanti edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ABD'de siyahi Floyd'un öldürülmesi davasının 8. gününde 'güç kullanma' uzmanı dinlendi - Son Dakika


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