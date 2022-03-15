Son dakika! ABD'de siyahi genci ev baskınında öldüren polisin arama yetkilerine düzenleme - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! ABD'de siyahi genci ev baskınında öldüren polisin arama yetkilerine düzenleme

15.03.2022 13:39
Son dakika! ABD'de siyahi genci ev baskınında öldüren polisin arama yetkilerine düzenleme

Son dakika haberler: ABD'deki Minneapolis kentinde, polislerin şubat başında siyahi bir genci dairesine yaptıkları baskında vurarak öldürmelerinin ardından güvenlik güçlerine "aramalarda kapıyı çalma ve belirli süre bekleme zorunluluğu" getirildi.

ABD'deki Minneapolis kentinde, polislerin şubat başında siyahi bir genci dairesine yaptıkları baskında vurarak öldürmelerinin ardından güvenlik güçlerine "aramalarda kapıyı çalma ve belirli süre bekleme zorunluluğu" getirildi.

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis'in Belediye Başkanı Jacob Frey'in duyurduğu kurallara göre, polis memurlarının bir eve girmeden önce kapıyı çalması ve belirli bir süre beklemesi gerekecek.

Güvenlik güçleri, arama emriyle bir eve girmeden önce gündüzleri 20 saniye, geceleri 30 saniye beklemek zorunda olacak.

Rehine bulunması gibi olağan dışı durumlar haricinde kapıyı çalmadan arama emrinin uygulanması yasaklanacak.

Frey'in paylaştığı yeni politika, aramalarda kaydedilen görüntülerin sivillerce düzenli olarak gözden geçirilmesini ve arama sırasında elde edilen verilerin kamuya açıklanmasını da içeriyor.

Politika, Minneapolis polisinin diğer güvenlik kurumları adına yürüttüğü aramalar ile Minneapolis kentinin diğer şehirlerde veya diğer güvenlik kurumlarınca talep ettiği aramalarda geçerli olacak.

Olay

Minnesota eyaletine bağlı St. Paul kentinde, bir cinayet soruşturmasında 22 yaşındaki siyahi genç Amir Locke, Minneapolis polisinin evine yaptığı baskında vücuduna 3 kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Baskına dair video görüntüleri, polisin baskını kapıyı vurmadan yaptığını göstermişti. St. Paul kenti yönetimi, Minneapolis emniyetinden "kapıyı çalmadan arama yapmalarını" istemediklerini bildirmişti.

Görüntülerde, içeriye "polis, arama emri", "yere yat" diye bağıran polislerin, battaniyeye sarılmış koltukta yatan ve elinde silah bulunan Locke'un hareket etmesi üzerine ateş açtığı kaydedilmişti.

Polis, Locke'un isminin "arama emri" içinde olmadığını bildirmişti.

Locke ailesi, oğullarının herhangi bir suç geçmişi bulunmadığını, silahının ruhsatlı olduğunu vurgulayarak polise karşı gerekli yasal sürecin başlatılması çağrısında bulunmuştu.

YORUMLAR
500
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'Umut ediyorum Rusya nükleer anlaşmayı destekler' İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'Umut ediyorum Rusya nükleer anlaşmayı destekler' Son dakika haberleri! Başkentte esnafı canından bezdiren suç örgütünü polis çökertti Son dakika haberleri! Başkentte esnafı canından bezdiren suç örgütünü polis çökertti

Tam Gemi Şok Denemeleri, Güvenlik güçleri, Minnesota, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! ABD'de siyahi genci ev baskınında öldüren polisin arama yetkilerine düzenleme - Son Dakika


Son Dakika
13:31 Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'daki Türklerin tahliyesiyle ilgili konuştu: Moskova'dan onay bekliyoruz
12:37 Edirneli Tekcan ailesi, evlerini yıllar önce tanıştığı Ukraynalı Oryov ailesine açtı: Çeviri programlarıyla iletişim kuruyorlar
13:12 İsmail Kartal seçim sıkıntısı çekiyor! Beş futbolcu forma talep etti
12:56 New York sosyetesini dolandıran, hayatı Netflix dizisi olan Anna Sorokin ABD'den sınır dışı edildi!
12:49 "Külot" çıkışıyla gündem olmuştu! İzzet Yıldızhan'dan skandal Gülşen açıklaması: Oturduğu yeri bilmeli
12:49 Koca bir kent yok oldu! Mariupol'deki dehşet havadan böyle görüntülendi
12:47 Karşınızda dünyanın ilk sanal vatandaşı Maltalı Marija!
12:44 Ramazan pidesi de zamlandı!
12:35 DEVA Partisi'nde şaşırtan ayrılık! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir istifa etti
12:27 Rusya, iki Ukrayna kentine belediye başkanı mı atadı? Herson ve Melitopol'da neler oluyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 13:46:33. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! ABD'de siyahi genci ev baskınında öldüren polisin arama yetkilerine düzenleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement