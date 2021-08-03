Son dakika! ABD'de son 24 saatte 530 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 530 artarak 613 bin 758'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 35 milyon 133 bin 969'a ulaştı.

Hindistan'da görülen Delta varyantının ABD'de de hızla yayılmaya başlamasıyla ölüm ve vaka sayıları artışa geçti.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 530 artarak 613 bin 758'e çıktı.

California, 3 milyon 983 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 151 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 634 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 547 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 657, Texas'ta ise 53 bin 329 oldu.

ABD'de yetişkin nüfusun yüzde 70'i en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 70'i en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu.

191 milyon 818 binden fazla kişiye ilk doz, 164 milyon 919 binin üzerinde kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.