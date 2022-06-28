Amtrak işletmesi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Missouri'de damperli kamyonla çarpışan Amtrak treninin birkaç vagonu raydan çıktı ve yolcuların yaralanmasına neden oldu." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Missouri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika... ABD'de tren kazası - Son Dakika

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