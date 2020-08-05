Son Dakika: ABD'de Tropikal fırtınaya dönüşen Isaias Kasırgası 2 can aldı - Son Dakika

Öte yandan kasırga, Kuzey Carolina'nın yanı sıra Virginia , Maryland ve Delaware eyaletlerinde de hortuma yol açtı. Şiddetli fırtınalardan dolayı, kuzeydoğu eyaletlerdeki 2,7 milyondan fazla kişinin elektriği kesildi.

Isaias'ın yol açtığı hortum nedeniyle Kuzey Carolina eyaletindeki bir karavanda bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, aynı bölgedeki 20 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 01:07

Kaynak: AA

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