Son Dakika: ABD'de Tropikal fırtınaya dönüşen Isaias Kasırgası 2 can aldı - Son Dakika

Son Dakika: ABD'de Tropikal fırtınaya dönüşen Isaias Kasırgası 2 can aldı

Son dakika gelişmesine göre ABD'yi etkisi altına alan Isaias Kasırgası, şiddetini kaybederek tropikal fırtına halini alırken, kasırganın yol açtığı hortum nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Son Dakika: ABD'de Tropikal fırtınaya dönüşen Isaias Kasırgası 2 can aldı, System.String[]

ABD'yi etkisi altına alan Isaias Kasırgası, şiddetini kaybederek tropikal fırtına halini alırken, kasırganın yol açtığı hortum nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Kuzey Carolina eyaletinde dün gece karaya vuran Isaias Kasırgası, hızının saatte 60 kilometreye kadar düşmesi sonucu "tropikal fırtına" kategorisine alındı.

Isaias'ın yol açtığı hortum nedeniyle Kuzey Carolina eyaletindeki bir karavanda bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, aynı bölgedeki 20 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kasırga, Kuzey Carolina'nın yanı sıra Virginia, Maryland ve Delaware eyaletlerinde de hortuma yol açtı. Şiddetli fırtınalardan dolayı, kuzeydoğu eyaletlerdeki 2,7 milyondan fazla kişinin elektriği kesildi.

Uzmanlar, Isaias'ın kuzey yönünde ilerlemeye devam edeceğini belirterek, bu bölgelerdeki kişilere dikkatli davranmaları çağrısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Carolina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 01:07

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika: ABD'de Tropikal fırtınaya dönüşen Isaias Kasırgası 2 can aldı - Son Dakika
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