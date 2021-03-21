Son dakika... ABD'de tutulan refakatsiz yasa dışı göçmen çocuk sayısı 15 bin 500'e çıktı - Son Dakika

ABD'de, Sağlık Bakanlığı ile Gümrük ve Sınır Koruma Birimine (CBP) ait tesislerde tutulan refakatsiz yasa dışı göçmen çocuk sayısının 15 bin 500'e çıktığı belirtildi.

CBS'te yer alan haberde, Teksas'ın Meksika sınırına yakın gözaltı tesislerinde son zamanlarda ülkeye girmeye çalışan yasa dışı göçmenlerdeki artış nedeniyle aşırı yoğunluk yaşandığı kaydedildi.

En fazla 72 saat gözaltılar için tasarlanan CBP'ye ait tesislerde 5 bin civarında refakatsiz göçmen çocuğun ortalama 136 saat tutulduğu aktarılan haberde, 18 yaş altı yaklaşık 10 bin 500 refakatsiz çocuğun da Sağlık Bakanlığına ait acil barınma tesisleri ve barınaklarda alıkonulduğu ifade edildi.

Haberde, şubatta rekor düzeyde 9 bin 400 çocuğun yanında yetişkin olmadan ABD'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığına işaret edilerek, bu rakamın martta daha yükseleceği öngörüsünde bulunuldu.

Bu arada, sınırdaki yetkililer son 21 günde günlük ortalama 500'den fazla refakatsiz çocuğun ülkeye giriş yaptığı bilgisini paylaştı.

Biden yönetimi eleştirilmişti

Dallas yerel medyada 15 Mart'ta yer alan haberlerde, Biden yönetiminin yaşları 15 ile 17 arasında değişen 3 bin kadar göçmen genci Dallas'taki Kay Bailey Hutchison Kongre Merkezi'ne aktararak en az 3 ay boyunca orada tutacağı belirtilmişti.

Öte yandan, ABD İç Güvenlik Bakanlığının, ülkenin özellikle güney eyaletlerinde, göçmen çocukların ve gençlerin işlemleri yapılana kadar barınabilmeleri için yeni binalar hazırladığı kaydedilmişti.

Başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye yönelik göçmen sayısında ciddi artışlar yaşanmış, önceki Başkan Donald Trump'a "göçmen çocukların bakımlarını ihmal ettiği" yönünde suçlamalar yönelten Biden ve ekibi, göçmen çocuklarla ilgili sorunları çözemediği gerekçesiyle medyada eleştirilere maruz kalmıştı.