Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 322 artarak 2 bin 513'e yükseldi.

HOLLANDA, İSPANYA VE İRAN'DA DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan, Hollanda, İspanya ve İran'da da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor. Hollanda'da Kovid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 93 artarak 864'e, vaka sayısı da 884 artışla 11 bin 750'ye çıktı.

İspanya'da da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 812 kişi daha artarak 7 bin 340'a ulaştı. İran'da ise son 24 saatte yeni tip Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 kişi artarak, 2 bin 757'ye yükseldi.