Son dakika... ABD'de yoğun bakımda koronavirüslü anne sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi
Son dakika dünya haberi: ABD'nin Minnesota eyaletinde solunum cihazına bağlı ve durumu kritik olan bir koronavirüs (Covid-19) hastası anne, sezaryen ile sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.
ABD'nin Minnesota eyaletinde solunum cihazına bağlı ve durumu kritik olan bir koronavirüs (Covid-19) hastası anne, sezaryen ile sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Annenin durumu ciddiyetini koruyor.
Minnesota eyaletinde Aurora Chacon Esparza (35) adlı kadın hamileyken koronavirüse yakalandı. Esparza'nın durumu ciddileşince 19 Haziran'da North Memorial Hastanesi'de 30 haftalık hamileyken solunum cihazına ağlandı. Doktorlar bebeğin yeterince oksijen alamadığını belirleyince anneye sezaryen yapıldı. Andrea adı verilen bebek, 10 hafta erken doğmasına rağmen doktorlar sağlıklı durumunun iyi olduğunu açıkladı.
ANNENİN DURUMU KRİTİK
Baba Juan Duran ise eşinin durumunun kritik olduğunu belirtirken "Şimdiye kadar tanıdığım en güçlü insanlardan biri. Bu yüzden bunun üstesinden geleceğine inanıyorum. Başaracak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:19 Kaynak: DHA
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