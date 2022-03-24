Son dakika: ABD'deki ilçelerin yaklaşık dörtte üçünde doğumlar ölümlerin gerisinde kaldı - Son Dakika
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Son dakika: ABD'deki ilçelerin yaklaşık dörtte üçünde doğumlar ölümlerin gerisinde kaldı

24.03.2022 19:21
Son dakika: ABD'deki ilçelerin yaklaşık dörtte üçünde doğumlar ölümlerin gerisinde kaldı

Bir son dakika haberine göre NEW ABD Nüfus Sayım Bürosu verilerine göre, ülkenin ilçe bazlı yerleşim bölgelerinin neredeyse dörtte üçünde geçen yıl ölümlerin doğumlardan daha fazla olduğu ortaya çıktı.

NEW ABD Nüfus Sayım Bürosu verilerine göre, ülkenin ilçe bazlı yerleşim bölgelerinin neredeyse dörtte üçünde geçen yıl ölümlerin doğumlardan daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Washington Post'un Nüfus Sayım Bürosu verilerine dayandırdığı araştırmasına göre, 50 eyaletin ilçe yönetimlerinin yüzde 73'ünde 2020-2021 yıllarında doğum sayıları ölümlerin gerisinde kaldı.

Sosyoloji Profesörü ve Nüfus Bilimci Kenneth Johnson, "Bence en önemli bulgulardan biri, yaklaşık 2 bin 300 ilçede doğumlardan daha fazla ölümün olduğu gerçeğidir. Bu Amerikan tarihinde duyulmamış bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Ölümlerin doğumlardan fazla oluşunun en büyük nedeninin Kovid-19 salgını kaynaklı can kayıpları ve yine salgın nedeniyle yaşanan iç göç hareketleri olduğu, benzer bir nüfus azalmasının en son 1918'deki grip salgınında yaşandığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: ABD'deki ilçelerin yaklaşık dörtte üçünde doğumlar ölümlerin gerisinde kaldı - Son Dakika


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