ABD'deki sel felaketinde 8 kişi öldü - Son Dakika

- ABD'deki sel felaketinde 8 kişi öldü

NEW YORK - ABD'de Ida Kasırgası'nın etkili olduğu New York kentinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 7 kişi, New Jersey'de ise 1 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Louisiana eyaletinde büyük hasara yol açan Ida Kasırgası, bu kez ülkenin doğusuna şiddetli yağış getirdi. Kasırganın etkili olduğu New York kenti ve New Jersey eyaletinde acil durum ilan edildi. New York kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde metro istasyonları, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Hayatın durma noktasına geldiği New York'ta polis tarafından yapılan açıklamada, en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, meydana gelen şiddetli yağışları "tarihi bir hava olayı" olarak nitelendirerek halkı güvenli yerlerde kalmaları konusunda uyardı.

New Jersey eyaletindeki Passaic kentinin Belediye Başkanı Hector Lora ise yaptığı açıklamada, sel sularına kapılan 70 yaşındaki bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Hortum meydana gelen Mullica Hill'de 9 ev yıkılırken, Newark Liberty Havalimanı'nda gece saatlerinde su baskını nedeniyle tüm uçuşlar askıya alındı. Havalimanından daha sonra yapılan açıklamada, uçuşların sınırlı olarak yeniden başlatıldığı belirtildi.