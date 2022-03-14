Son dakika: ABD'den Çin'e, "Rusya'ya silah yardımı yapmanın sonucu olur" uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: ABD'den Çin'e, "Rusya'ya silah yardımı yapmanın sonucu olur" uyarısı

14.03.2022 22:57
Son dakika: ABD'den Çin'e, "Rusya'ya silah yardımı yapmanın sonucu olur" uyarısı

Son dakika haberi: Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin'in Rusya'ya askeri malzeme desteği vermesi ve Rusya'ya uygulanan yaptırımları delmesi durumunda bunun Pekin yönetimi için sonuçları olacağını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin'in Rusya'ya askeri malzeme desteği vermesi ve Rusya'ya uygulanan yaptırımları delmesi durumunda bunun Pekin yönetimi için sonuçları olacağını söyledi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Çin'den askeri malzeme talebinde bulunduğuna ilişkin iddialara değindi.

Bu konudaki istihbaratın ve atılacak adımların detaylarına giremeyeceğini belirten Psaki, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı'nın İtalya'nın başkenti Roma'da yaptığı toplantıya işaret etti.

Psaki, "Sullivan, burada açıkça, Çin'in Rusya'ya askeri yardım ve diğer yardımlar vermesinin yaptırımların delinmesi ve savaşın desteklenmesi anlamına geldiğini ve bunun sonuçları olacağı konusunda Çin'i uyardı. Ancak bu sonuçların ne olacağı konusunda detay veremem. Bu konuda ortak ve müttefik ülkeler ile görüşüyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı da "sonuçlar" konusunda uyardı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da düzenlediği günlük basın toplantısında, benzeri iddialara değindi.

Sullivan'ın Yang ile Roma'daki görüşmesinde, Ukrayna meselesini geniş bir şekilde ele aldığını belirten Price, bu konuşmanın detaylarına giremeyeceğini aktardı.

Price, ABD'nin ve Batının Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yaptırımlarının ortada olduğuna işaret ederek, "Çin, Rusya'ya askeri anlamda ya da yaptırımları delecek şekilde yardım ederse bunun sonuçları olur." diye konuştu.

Çin'in Rusya'ya askeri ve ekonomik yardıma istekli olduğu yönünde ABD'nin NATO müttefiklerine diplomatik yazışma ile bilgi verdiği yönündeki haberler konusunda ise Price, "Bu konunun detaylarına girmeyeceğim, Rusya'nın saldırgan tavrına ilişkin endişelerimizi elbette müttefiklerimizle konuşuyoruz fakat bunun detaylarına burada giremem." dedi.

YORUMLAR
500
Çin ve ABD karşı karşıya geldi: Rusya'ya silah desteği verirlerse bunun sonuçları olacak Çin ve ABD karşı karşıya geldi: Rusya'ya silah desteği verirlerse bunun sonuçları olacak Rusya'nın silahları bitiyor! ABD, Çin'e üstü kapalı uyarı yaptı Rusya'nın silahları bitiyor! ABD, Çin'e üstü kapalı uyarı yaptı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Beyaz Saray Sözcüsü, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: ABD'den Çin'e, 'Rusya'ya silah yardımı yapmanın sonucu olur' uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
22:26 Nelsson ile Larin arasındaki pozisyon eleştiri oklarının hedefi oldu! Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü
22:24 Çin ve ABD karşı karşıya geldi: Rusya'ya silah desteği verirlerse bunun sonuçları olacak
22:22 Domenec Torrent 2 golün sahibi Kerem Aktürkoğlu'nu omuzlarına aldı
22:19 Sektör hareketlendi! Ford, Türkiye'de bir batarya fabrikası kurma kararı aldı
22:10 Beşiktaş, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu
21:39 Derbide sarı kart! Ersin Destanoğlu, Hatay maçında cezalı duruma düştü
21:37 EPDK'dan akaryakıt zirvesi! Yeni tarifeler gündemde
21:31 Kimse ne olduğunu anlamadı! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi maç ortasında stadı terk etti
21:26 Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tahliye edildi
21:21 Adıyaman'daki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama: Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 23:03:54. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: ABD'den Çin'e, "Rusya'ya silah yardımı yapmanın sonucu olur" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement